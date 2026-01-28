New York City
CANDLE LIGHTING TIME
January 30, 2026 – 12 Shevat 5786
4:53 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 5:56 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 6:25 p.m. NYC E.S.T.
Weekly Reading: Beshalach
Weekly Haftara: U’Devorah Isha (Judges 4:4-5:31; Sefardim: Judges 5:1-31)
Daf Yomi: Menachos 19
Mishna Yomit: Temurah 1:5-6
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim147:1-3
Rambam Yomi: Hilchos Melachim u’Milchamoseihem chap. 1-3
Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:15 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 7:07 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:38 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:39 p.m. NYC E.S.T
Plag Hamincha: 4:08 pm E.S.T.
Sunset: 5:11 p.m. NYC E.S.T.