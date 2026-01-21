NYC Candle Lighting Time
January 23, 2026 – 5 Shevat 5786
4:44 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 5:48 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 6:16 p.m. NYC E.S.T.
Weekly Reading: Bo
Weekly Haftara: Hadavar Asher Dibber (Jeremiah 46:13-28)
Daf Yomi: Menachos 12 1/23/26
Mishna Yomit: Arachin 8:6-7
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 141:6-8
Rambam Yomi: Hilchos Mamrim chap. 4-6
Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:20 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 7:12 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:40 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:37 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 4:01 pm E.S.T.
Sunset: 5:02 p.m. NYC E.S.T.
