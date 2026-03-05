New York City
CANDLE LIGHTING TIME
March 6, 2026 – 17 Adar 5786
5:34 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 6:35 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 7:06 p.m. NYC E.S.T.
Weekly Reading: Ki Tissa
Weekly Haftara: Va’yehi Devar Hashem (Ezekiel 36:16-38 for Ashkenazim; 36:16-36 for Sefardim)
Daf Yomi: Menachos 54
Mishna Yomit: Kerisus 6:6-7
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 160:4-6
Rambam Yomi: Hilchos Berachos chap. 4-6
Earliest time for Tallis and Tefillin: 5:32 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 6:21 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:14 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:37 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 4:40 pm NYC E.S.T.
Sunset: 5:52 p.m. NYC E.S.T.