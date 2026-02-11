New York City
CANDLE LIGHTING TIME
February 13, 2026– 26 Shevat, 5786
5:10 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 6:12 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 6:42 p.m. NYC E.S.T.
Weekly Reading: Mishpatim
Weekly Haftara: Ben Sheva Shanim (II Kings 11:17-12:17)
Daf Yomi: Menachos 33
Mishna Yomit: Menachos 7:4-5
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 153:15-17
Rambam Yomi: Hilchos Talmud Torah chap, 2-4
Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:01 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 6:52 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:31 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:40 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 4:22 p.m. NYC E.S.T.
Sunset: 5:28 p.m. NYC E.S.T.