New York City
CANDLE LIGHTING TIME
February 20, 2026–3 Adar, 5786
5:18 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 6:20 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 6:50 p.m. NYC E.S.T.
Weekly Reading: Teruma
Weekly Haftara: Va’ Shem Nossan (I Kings 5:26-6:13)
Daf Yomi: Menachos 40
Mishna Yomit: Kerisus 2:5-6
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 154:14 – 155:1
Rambam Yomi: Hilchos Teshuvah, chap. 4-6
Earliest time for Tallis and Tefillin, 5:52 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 6:42 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:26 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:39 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 4:28 p.m. NYC E.S.T.
Sunset: 5:36 p.m. NYC E.S.T.