New York City
CANDLE LIGHTING TIME
February 27, 2026 – 10 Adar 5786
5:26 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 6:27 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 6:59 p.m. E.S.T.
Weekly Reading: Tetzaveh
Weekly Haftara: Koh Amar Hashem (I Samuel 15:2-34 for Ashkenazim; 15:1-34 for Sephardim)
Daf Yomi: Menachos 47
Mishna Yomit: Kerisus 4:3 – 5:1
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 159:3-5
Rambam Yomi: Hilchos Tefilah u’Birkas Kohanim chap. 11-13
Earliest time for Tallis and Tefillin: 5:42 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 6:32 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:20 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:38 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 4:34 pm E.S.T.
Sunset: 5:44 p.m. NYC E.S.T.