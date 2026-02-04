NYC Candle Lighting Time
February 6, 2026 – 19 Shevat 5786
5:01 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 6:04 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 6:34 p.m. NYC E.S.T.
Weekly Reading: Yisro
Weekly Haftara: Bi’shenas Mos HaMelech (Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6 Ashkenazim; Isaiah 6:1-13 Sephardim)
Daf Yomi: Menachos 26
Mishna Yomit: Temurah 5:1-2
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 151:7-9
Rambam Yomi: Minyan Ha’Mitzvos Al Seder Hilchos Ha’Ramban {from v’Raiisi l’chalek till the end)
Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:08 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 7:00 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:35 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:40 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 4:15 pm E.S.T.
Sunset: 5:19 p.m. NYC E.S.T.