New York City
CANDLE LIGHTING TIME
December 19, 2025 – 29 Kislev 5786
4:13 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 5:17 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 5:44 p.m. NYC E.S.T.
Weekly Reading: Miketz
Weekly Haftara: Roni VeSimchi (Zechariah 2:14-4:7)
Daf Yomi: Zevachim 96
Mishna Yomit: Bechoros 6:8-9
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 126:4-127:2
Rambam Yomi: Hilchos She’elah u’Pikadon chap.6-8
Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:19 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:34 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:23 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 3:33 p.m. NYC E.S.T.
Sunset: 4:31 p.m. NYC E.S.T.
