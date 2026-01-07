New York City
CANDLE LIGHTING TIME
January 9, 2026 – 20 Teves 5786
4:28 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 5:33 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 6:01 p.m. NYC E.S.T.
Weekly Reading: Shemos
Weekly Haftara: Haba’im Yashresh Yaakov (Isaiah 27:6-28:13-29:22-23)
Daf Yomi: Zevachim 117
Mishna Yomit: Arachin 3:3-4
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 134:2-135:2
Rambam Yomi: Hilchos Sanhedrin v’Ha’Onshin Mesurin Lahem chap.7-9
Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:24 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 7:19 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:41 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:33 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 3:47 p.m. NYC E.S.T.
Sunset: 4:46 p.m. NYC E.S.T.