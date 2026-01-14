New York City
CANDLE LIGHTING TIME
January 16, 2026–27 Teves 5786
4:36 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 5:40 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 6:08 p.m. NYC E.S.T.
Weekly Reading: Va’era
Weekly Haftara: Koh Amar Hashem (Ezekiel 28:25-29:21)
Daf Yomi: Menachos 5
Mishna Yomit: Arachin 6:2-3
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 137:6 – 139:1
Rambam Yomi: Hilchos Eidus chap 2-4
Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:23 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 7:16 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:41 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:35 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 3:54 pm E.S.T.
Sunset: 4:54 p.m. NYC E.S.T.