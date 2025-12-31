New York City
CANDLE LIGHTING TIME
January 2, 2026 – 13 Teves 5786
4:22 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 5:27 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 5:54 p.m. NYC E.S.T.
Weekly Reading: Va’yechi
Weekly Haftara: Va’yikrevu Yemei Dovid (I Kings 2:1-12)
Daf Yomi: Zevachim 110
Mishna Yomit: Bechoros 9:7-8
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 128:40-42
Rambam Yomi: Hilchos To’en v’Nitan chap.13-15
Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:24 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 7:19 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:39 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:29 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 3:41 p.m. NYC E.S.T.
Sunset: 4:40 p.m. NYC E.S.T.