New York City
CANDLE LIGHTING TIME
December 12, 2025 – 22 Kislev 5786
4:10 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 5:15 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 5:42 p.m. NYC E.S.T.
Weekly Reading: VaYeshev
Weekly Haftara: Koh Amar (Amos 2:6-3:8)
Daf Yomi: Zevachim 89
Mishna Yomit: Bechoros 4:10-5:1
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 123: 3-5
Rambam Yomi: Hilchos Avadim chap. 7-9
Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:15 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 7:10 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:30 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:19 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 3:30 p.m. NYC E.S.T.
Sunset: 4:28 p.m. NYC E.S.T.