New York City
CANDLE LIGHTING TIME
November 28, 2025 – 8 Kislev 5786
4:12 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 5:15 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 5:42 p.m. NYC E.S.T.
Weekly Reading: Va’yetzei
Weekly Haftara: Va’yivrach Yaakov (Ashkenazim – Hosea
12:13-14:10; Sephardim commence earlier from 11:7-14:10)
Daf Yomi: Zevachim 75
Mishna Yomit: Bechoros 1:2-3
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 111:3 – 112:2
Rambam Yomi: Hiilchos Zechiyah u’Matanah chap 1-3
Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:03 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 6:57 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:20 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:13 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 3:30 p.m. NYC E.S.T.
Sunset: 4:30 p.m. NYC E.S.T.
This Thursday night (Dec. 4th) at Maariv we begin to recite the request for rain – v’Sein Tal u’Matar..