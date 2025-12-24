New York City
CANDLE LIGHTING TIME
Dec. 26, 2025 – 6 Teves 5786
4:16 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 5:21 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 5:48 p.m. NYC E.S.T.
Weekly Reading: VaYigash
Weekly Haftara: Va’yehi Devar Hashem (Ezekiel 37:15-28)
Daf Yomi: Zevachim 103
Mishna Yomit: Bechoros 8:3-4
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 128:19-21
Rambam Yomi Hilchos Malveh ve’Loveh chap 19-21
Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:23 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 7:18 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:37 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:26 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 3:36 p.m. NYC E.S.T.
Sunset: 4:34 p.m. NYC E.S.T.
The following chapters of Tehillim are being recited by many congregations and yeshivas for our brothers and sisters in Eretz Yisrael: Chapter 83, 130, 142. – Y.K.