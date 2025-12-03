New York City
CANDLE LIGHTING TIME
December 5, 2025 – 15 Kislev 5786
4:10 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 5:14 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends Rabbenu Tam: 5:41 p.m. E.S.T.
Weekly Reading: VaYishlach
Weekly Haftara: Chazon Ovadiah (Obadiah 1:1-21)
Daf Yomi: Zevachim 82 12-5-25
Mishna Yomit: Bechoros 2:9-3:1
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 115:1-117:1
Rambam Yomi: Hilchos Shecheinim chap. 10-12
Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:09 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 7:04 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:25 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:16 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 3:29 p.m. NYC E.S.T.
Sunset: 4:28 p.m. NYC E.S.T.
The following chapters of Tehillim are being recited by many congregations and Yeshivos for our brothers and sisters in Eretz Yisrael: Chapter 83, 130, 142. – Y.K