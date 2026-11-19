Categories: Jewish Community / Community Currents
Katz Yeshiva High School of South Florida Melava Malka
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November 19, 2026, 10 AM ET
Our masmidot had an amazing Melava Malka, featuring a shiur from Mrs. Horowitz and delicious açaí bowls.
Categories: Jewish Community / Community Currents
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November 19, 2026, 10 AM ET
Our masmidot had an amazing Melava Malka, featuring a shiur from Mrs. Horowitz and delicious açaí bowls.
By Phil Chernofsky
By Jewish Press Staff
By Barbara Bensoussan
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