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Parshas Re’eh

By Rabbi Yaakov Klass

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August 5, 2026, 5 AM ET

New York City

CANDLE LIGHTING TIME

August 7, 2026 – 24 Av 5786

7:45 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: 8:48 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: Rabbenu Tam 9:15

Weekly Reading: Re’eh

Weekly Haftara: Aniyah So’ara (Isaiah 54:11-55:5)

Daf Yomi: Chulin 99

Mishna Yomit: Kelim 23:4-5

Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 240:12-14

Rambam Yomi: Hilchos Bechoros chap. 8 Hilchos Shegagos chap. 2

Earliest time for Tallis and Tefillin: 5:02 a.m. NYC E.D.T.

Sunrise: 5:58 a.m. NYC E.D.T.

Latest Kerias Shema: 9:29 a.m. NYC E.D.T.

Earliest Mincha: 1:36 p.m. NYC E.D.T.

Plag Hamincha: 6:35 p.m. NYC E.D.T.

Sunset: 8:03 p.m. NYC E.D.T.

Pirkei Avos: 5

Serials

Getzlight – Chapter VI

By Ruchama Feuerman

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