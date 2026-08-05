Categories: Weekly Luach / Torah
Parshas Re’eh
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August 5, 2026, 5 AM ET
New York City
CANDLE LIGHTING TIME
August 7, 2026 – 24 Av 5786
7:45 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 8:48 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 9:15
Weekly Reading: Re’eh
Weekly Haftara: Aniyah So’ara (Isaiah 54:11-55:5)
Daf Yomi: Chulin 99
Mishna Yomit: Kelim 23:4-5
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 240:12-14
Rambam Yomi: Hilchos Bechoros chap. 8 Hilchos Shegagos chap. 2
Earliest time for Tallis and Tefillin: 5:02 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 5:58 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 9:29 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:36 p.m. NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 6:35 p.m. NYC E.D.T.
Sunset: 8:03 p.m. NYC E.D.T.
Pirkei Avos: 5