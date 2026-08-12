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Parshas Shoftim

By Rabbi Yaakov Klass

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August 12, 2026, 2 AM ET

New York City

CANDLE LIGHTING TIME

August 14, 2026 – 1 Elul 5786

7:36 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: 8:38 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends, Rabbenu Tam: 9:06 p.m. E.D.T.

Weekly Reading: Shoftim

Weekly Haftara: Anochi Anochi (Isaiah 51:12-52:12)

Daf Yomi: Chulin 106

Mishna Yomit: Kelim 24:13-14

Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 245:6-246:2

Rambam Yomi: Hilchos Terumah chap. 1-3

Earliest time for Tallis and Tefillin: 5:11 a.m. NYC E.D.T.

Sunrise: 6:05 a.m. NYC E.D.T.

Latest Kerias Shema: 9:32 a.m. NYC E.D.T.

Earliest Mincha: 1:34 p.m. NYC E.D.T.

Plag Hamincha: 6:28 p.m. NYC E.D.T.

Sunset: 7:54 p.m. NYC E.D.T.

Pirkei Avos: 6

Serials

Getzlight – Chapter VII

By Ruchama Feuerman

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