Categories: Weekly Luach / Torah
Parshas Shoftim
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August 12, 2026, 2 AM ET
New York City
CANDLE LIGHTING TIME
August 14, 2026 – 1 Elul 5786
7:36 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 8:38 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends, Rabbenu Tam: 9:06 p.m. E.D.T.
Weekly Reading: Shoftim
Weekly Haftara: Anochi Anochi (Isaiah 51:12-52:12)
Daf Yomi: Chulin 106
Mishna Yomit: Kelim 24:13-14
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 245:6-246:2
Rambam Yomi: Hilchos Terumah chap. 1-3
Earliest time for Tallis and Tefillin: 5:11 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 6:05 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 9:32 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:34 p.m. NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 6:28 p.m. NYC E.D.T.
Sunset: 7:54 p.m. NYC E.D.T.
Pirkei Avos: 6