Categories: Weekly Luach / Torah
Parshas Toldos
|
November 11, 2026, 6 AM ET
New York City
CANDLE LIGHTING TIME
November 13, 2026 – 3 Kislev 5787
4:21 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends: 5:22 p.m. NYC E.S.T.
Sabbath Ends Rabbenu Tam: 5:51 p.m. NYC E.S.T.
Weekly Reading: Toldos
Weekly Haftara: Masa D’var Hashem (Malachi 1:1-2:7)
Daf Yomi: Bechoros 56
Mishna Yomit: Ohalos 18:2-3
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 296:7 – 297:1
Rambam Yomi: Hilchos Shlucin v’Shutfin chap.8-10
Earliest time for tallis and tefillin: 5:47 a.m. NYC E.S.T.
Sunrise: 6:40 a.m. NYC E.S.T.
Latest Kerias Shema: 9:09 a.m. NYC E.S.T.
Earliest Mincha: 12:09 p.m. NYC E.S.T.
Plag Hamincha: 3:37 p.m. NYC E.S.T.
Sunset: 4:39 p.m. NYC E.S.T.