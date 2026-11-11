יום רביעי, 11 נובמבר 2026Wednesday, November 11, 2026
Follow Us
יום רביעי, א׳ כסלו תשפ״זWednesday, November 11, 2026
Menu
close
Follow Us
Menu
close

Sections

Menu
close
Menu
close
Menu
close

Categories:

Parshas Toldos

By Rabbi Yaakov Klass

|

November 11, 2026, 6 AM ET

New York City

CANDLE LIGHTING TIME

November 13, 2026 – 3 Kislev 5787

4:21 p.m. NYC E.S.T.

Sabbath Ends: 5:22 p.m. NYC E.S.T.

Sabbath Ends Rabbenu Tam: 5:51 p.m. NYC E.S.T.

Weekly Reading: Toldos

Weekly Haftara: Masa D’var Hashem (Malachi 1:1-2:7)

Daf Yomi: Bechoros 56

Mishna Yomit: Ohalos 18:2-3

Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 296:7 – 297:1

Rambam Yomi: Hilchos Shlucin v’Shutfin chap.8-10

Earliest time for tallis and tefillin: 5:47 a.m. NYC E.S.T.

Sunrise: 6:40 a.m. NYC E.S.T.

Latest Kerias Shema: 9:09 a.m. NYC E.S.T.

Earliest Mincha: 12:09 p.m. NYC E.S.T.

Plag Hamincha: 3:37 p.m. NYC E.S.T.

Sunset: 4:39 p.m. NYC E.S.T.

Serials

Persuaded - Chapter XII

By Barbara Bensoussan

View all

Sponsored Posts

© The Jewish Press 2026. All Rights Reserved. Powered by nextbracket.io
This site, uses cookies. By visiting our site, you're agreeing to accept cookies. Any questions? Visit our terms and privacy pages.
cross