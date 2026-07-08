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Parshas Mattos-Masei

By Rabbi Yaakov Klass

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July 8, 2026, 5 AM ET

New York City

CANDLE LIGHTING TIME

July 10, 2026 – 25 Tammuz 5786

8:09 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: 9:17 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends Rabbenu Tam: 9:40 p.m. NYC E.D.T.

Weekly Reading: Mattos-Masei

Weekly Haftara: Shim’u Devar Hashem (Jeremiah 2:4-28, 3:4, 4:1-2)

Daf Yomi: Chulin 71

Mishna Yomit: Kelim 17:4-5

Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 219:9-220:2

Rambam Yomi: Hilchos Isurei Mizbe’ach chap. 5 -7

Earliest time for Tallis and Tefillin: 4:33 a.m. NYC E.D.T.

Sunrise: 5:34 a.m. NYC E.D.T.

Latest Kerias Shema: 9:17 a.m. NYC E.D.T.

Earliest Mincha: 1:38 p.m. NYC E.D.T.

Plag Hamincha: 6:54 p.m. NYC E.D.T.

Sunset: 8:27 p.m. NYC E.D.T.

Pirkei Avos: 1

Serials

Getzlight – Chapter II

By Ruchama Feuerman

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