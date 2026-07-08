Categories: Weekly Luach / Torah
Parshas Mattos-Masei
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July 8, 2026, 5 AM ET
New York City
CANDLE LIGHTING TIME
July 10, 2026 – 25 Tammuz 5786
8:09 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 9:17 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends Rabbenu Tam: 9:40 p.m. NYC E.D.T.
Weekly Reading: Mattos-Masei
Weekly Haftara: Shim’u Devar Hashem (Jeremiah 2:4-28, 3:4, 4:1-2)
Daf Yomi: Chulin 71
Mishna Yomit: Kelim 17:4-5
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 219:9-220:2
Rambam Yomi: Hilchos Isurei Mizbe’ach chap. 5 -7
Earliest time for Tallis and Tefillin: 4:33 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 5:34 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 9:17 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:38 p.m. NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 6:54 p.m. NYC E.D.T.
Sunset: 8:27 p.m. NYC E.D.T.
Pirkei Avos: 1