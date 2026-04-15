NYC Candle Lighting Time
April 17, 2026 – 30 Nissan 5786
7:19 p.m. NYC E.D.T.
Advertisement
Sabbath Ends: 8:22 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends, Rabbenu Tam: 8:51 p.m. NYC E.D.T.
Weekly Reading: Tazria-Metzora
Weekly Haftara: Hashamayyim Kisi (Isaiah 66:1-24)
Daf Yomi: Menachos 96
Mishna Yomit: Midos 1:9-2:1
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 178:2-4
Rambam Yomi: Hilchos Ishus chap. 14-16
Earliest time for Tallis and Tefillin: 5:21 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 6:14 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 9:34 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:29 p.m. NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 6:13 p.m. NYC E.D.T.
Sunset: 7:37 a.m. NYC E.D.T.
Pirkei Avos: 2
Advertisement