Photo Credit: Jewish Press

New York City

CANDLE LIGHTING TIME

Advertisement


March 13 2026 – 24 Adar 5786

6:42 p.m. NYC E.D.T.

 

Sabbath Ends: 7:43: p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: Rabbenu Tam 8:14 p.m. NYC E.D.T.

Weekly Reading: Vayak’hel-Pekudei

Weekly Haftara: Kol Ha’am (Ezekiel 45:16-46:18)

Daf Yomi: Menachos 671

Mishna Yomit: Me’ilah 2:7-6

Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 162:6:8

Rambam Yomi: Hilchos Shabbos chap. 6-8

Earliest Time for Tallis and Tefillin: 6:21 a.m. NYC E.D.T.

Sunrise: 7:10 a.m. NYC E.D.T.

Latest Kerias Shema: 10:08 a.m. NYC E.D.T.

Earliest Mincha: 1:35 p.m/ NYC E.D.T.

Plag Hamincha: 5:46 pm NYC E.D.T.

Sunset: 7:00 p.m. NYC E.D.T.

Share this article on WhatsApp:
Advertisement