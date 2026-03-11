New York City
CANDLE LIGHTING TIME
March 13 2026 – 24 Adar 5786
6:42 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 7:43: p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 8:14 p.m. NYC E.D.T.
Weekly Reading: Vayak’hel-Pekudei
Weekly Haftara: Kol Ha’am (Ezekiel 45:16-46:18)
Daf Yomi: Menachos 671
Mishna Yomit: Me’ilah 2:7-6
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 162:6:8
Rambam Yomi: Hilchos Shabbos chap. 6-8
Earliest Time for Tallis and Tefillin: 6:21 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 7:10 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 10:08 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:35 p.m/ NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 5:46 pm NYC E.D.T.
Sunset: 7:00 p.m. NYC E.D.T.
