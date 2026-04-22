New York City
CANDLE LIGHTING TIME
April 24, 2026 – 7 Iyar 5786
7:26 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 8:30 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 8:58 p.m. NYC E.D.T.
Weekly Reading: Acharei Mot-Kedoshim
Weekly Haftara: Ha’lo Ki’venei Kushiyim (Amos 9:7-15)
Daf Yomi: Menachos 103
Mishna Yomit: Midos 3:8-4:1
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 181:5-7
Rambam Yomi: Hilchos Gerushin chap. 10-12
Earliest time for Tallis and Tefillin: 5:10 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 6:03 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 9:29 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:28 p.m. NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 6:19 p.m. NYC E.D.T.
Sunset: 7:44 p.m. NYC E.D.T.
Pirkei Avos: Ch. 3
Sefiras HaOmer: Friday – 22; Shabbos – 23