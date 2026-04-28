New York City
CANDLE LIGHTING TIME
May 1, 2026 – 14 Iyar 5786
7:33 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 8:38 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends Rabbenu Tam: 9:05
Weekly Reading: Emor
Weekly Haftara: Ve’haKohanim haLevi’im (Ezekiel 44:15-31 Shulchan Aruch, Orach Chayyim)
Daf Yomi: Menachos 110
Mishna Yomit: Kinim 1:3-4
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 183:9-11
Rambam Yomi: Hilchos Isurei Bi’ah chap. 3-5
Earliest time for Tallis and Tefillin: 4:59 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 5:54 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 9:23 NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:28 p.m. NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 6:24 p.m. NYC E.D.T.
Sunset: 7:51 p.m.
Pirkei Avos: 4
Sefiras HaOmer: Friday – 29; Shabbos – 30