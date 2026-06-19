Categories: Torah / Weekly Luach
Parshas Korach
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June 17, 2026, 4 AM ET
New York City
CANDLE LIGHTING TIME
June 19, 2026 – 4 Tammuz 5786
8:11 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 9:21 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends Rabbenu Tam: 9:42 p.m. NYC E.D.T.
Weekly Reading: Korach
Weekly Haftara: VaYomer Shmuel (I Samuel 11:14-12:22)
Daf Yomi: Chulin 50
Mishna Yomit: Kelim 11:9 – 12:1
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 208:16-18
Rambam Yomi: Hilchos Ma’aser Sheni v’Neta Reva’i chap. 5-7
Earliest time for Tallis and Tefillin: 4:22 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 5:24 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 9:10 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:34 p.m. NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 6:55 p.m. NYC E.D.T.
Sunset: 8:29 p.m. NYC E.D.T.
Pirkei Avos: 4