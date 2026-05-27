New York City
CANDLE LIGHTING TIME
May 29, 2026 – 13 Sivan 5786
8:00 NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 9:09 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends Rabbenu Tam: 9:32 p.m. NYC E.D.T.
Weekly Reading: Naso
Weekly Haftara: Vayehi Ish Echad (Judges 13:2-25)
Daf Yomi: Chulin 29
Mishna Yomit: Kerisus 6:4-7:1
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 202:4-6
Rambam Yomi: Hilchos Nezirus chap. 9; Hilchos Arachin v’Charamim chap. 1
Earliest time for Tallis and Tefillin 4:28 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 5:28 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 9:11 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:30 p.m. NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 6:45 p.m. NYC E.D.T.
Sunset: 8:18 p.m. NYC E.D.T.
Pirkei Avos: 1