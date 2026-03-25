New York City
CANDLE LIGHTING TIME
March 27, 2026 – 9 Nissan 5786
6:57 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 7:58 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends Rabbenu Tam 8:29 p.m. NYC E.D.T.
Weekly Reading: Tzav
Weekly Haftara: Ve’Arva L’Hashem (Malachi 3:4-24)
Daf Yomi: Menachos 75
Mishna Yomit: Tamid 1:1-2
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 168:11-13
Rambam Yomi: Hilchos Shivasas Yom Tov chap. 7 – Hilchos Chametz u’Matzah chap. 1
Earliest time for tallis and tefillin: 5:57 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 6:47 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 9:54 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:32 p.m. NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 5:57 pm NYC E.D.T.
Sunset: 7:15 p.m. NYC E.D.T.
The following chapters of Tehillim are being recited by many congregations and Yeshivos for our brothers and sisters in Eretz Yisrael: Chapter 83, 130, 142. –Y.K.