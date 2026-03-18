New York City
CANDLE LIGHTING TIME
Mar. 20, 2026–2 Nissan, 5786
6:49 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 7:50 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 8:22 p.m. NYC E.D.T.
Weekly Reading: Vayikra
Weekly Haftara: Am Zu Yatzarta (Isaiah 43:21-44:23)
Daf Yomi: Menachos 68
Mishna Yomit: Me’ilah 4:4-5
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 167:10-12
Rambam Yomi: Hilchos Shabbos chap.27-29
Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:09 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 6:59 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 10:01 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:33 p.m/ NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 5:52 pm NYC E.D.T.
Sunset: 7:07 p.m. NYC E.D.T.
The following chapters of Tehillim are being recited by many congregations and Yeshivos for our brothers and sisters in Eretz Yisrael: Chapter 83, 130, 142. – Y.K.