New York City
CANDLE LIGHTING TIME
May 15, 2026 – 28 Iyar 5786
7:47 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 8:54 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends Rabbenu Tam: 9:19 p.m. NYC E.D.T.
Weekly Reading: Bamidbar
Weekly Haftara: Machar Chodesh (I Samuel 20:18-42)
Daf Yomi: Chulin 15
Mishna Yomit: Kelim 2:7-8
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 192:2 – 193:2
Rambam Yomi: Hilchos Shecchitah chap. 3 -5
Earliest time for Tallis and Tefillin: 4:41 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 5:38 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 9:15 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:28 p.m NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 6:35 p.m. NYC E.D.T.
Sunset: 8:05 NYC E.D.T.
Pirkei Avos: 6
Sefiras HaOmer: Friday 43; Shabbos 44