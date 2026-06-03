CANDLE LIGHTING TIME
June 5, 2026 – 20 Sivan 5786
8:05 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 9:14 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends Rabbenu Tam: 9:36 p.m. NYC E.D.T.
Weekly Reading: Beha’alosecha
Weekly Haftara: Roni Ve’simchi (Zechariah 2:14-4:7)
Daf Yomi: Chulin 36
Mishna Yomit: Kelim 8:8-9
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 203:7 – 204:1
Rambam Yomi: Hilchos Matnos Aniyim chap. 2-4
Earliest time for Tallis and Tefillin: 4:24 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 5:25 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 9:10 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:31 p.m. NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 6:49 p.m. NYC E.D.T.
Sunset: 8:23 p.m. NYC E.D.T.
Pirkei Avos: Chapter 2
The following chapters of Tehillim are being recited by many congregations and Yeshivos for our brothers and sisters in Eretz Yisrael: Chapters 83, 130, 142. – Y.K.