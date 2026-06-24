Categories: Weekly Luach / Torah
Parshas Chukas-Balak
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June 24, 2026, 4 AM ET
New York City
CANDLE LIGHTING TIME
June 26, 2026–11 Tammuz 5786
8:12 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 9:22 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends Rabbenu Tam: 9:43 p.m. NYC E.D.T.
Weekly Reading: Chukas-Balak
Weekly Haftara: V'haya She'eris Yaakov (Micah 5:6-6:8)
Daf Yomi: Chulin 57
Mishna Yomit: Kelim 13:6-7
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 215:2-4
Rambam Yomi: Hilchos Shemitah v’Yovel chap. 3-5
Earliest time for Tallis and Tefillin: 4:24 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 5:26 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 9:12 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:36 p.m. NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 6:56 p.m. NYC E.D.T.
Sunset: 8:30 p.m. NYC E.D.T.
Pirkei Avos: 5