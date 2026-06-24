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Parshas Chukas-Balak

By Rabbi Yaakov Klass

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June 24, 2026, 4 AM ET

New York City

CANDLE LIGHTING TIME

June 26, 2026–11 Tammuz 5786

8:12 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: 9:22 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends Rabbenu Tam: 9:43 p.m. NYC E.D.T.

Weekly Reading: Chukas-Balak

Weekly Haftara: V'haya She'eris Yaakov (Micah 5:6-6:8)

Daf Yomi: Chulin 57

Mishna Yomit: Kelim 13:6-7

Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 215:2-4

Rambam Yomi: Hilchos Shemitah v’Yovel chap. 3-5

Earliest time for Tallis and Tefillin: 4:24 a.m. NYC E.D.T.

Sunrise: 5:26 a.m. NYC E.D.T.

Latest Kerias Shema: 9:12 a.m. NYC E.D.T.

Earliest Mincha: 1:36 p.m. NYC E.D.T.

Plag Hamincha: 6:56 p.m. NYC E.D.T.

Sunset: 8:30 p.m. NYC E.D.T.

Pirkei Avos: 5

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