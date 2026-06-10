New York City
CANDLE LIGHTING TIME
June 12, 2026 – 27 Sivan 5786
8:09 p.m. NYC E.D.T.
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Sabbath Ends: 9:18 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends Rabbenu Tam: 9:40 p.m. NYC E.D.T.
Weekly Reading: Shelach
Weekly Haftara: Vayishlach Yehoshua (Joshua 2:1-24)
Daf Yomi: Chulin 43
Mishna Yomit: Kelim 10:5-6
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim
206:5 – 207:1
Rambam Yomi: Hilchos Terumos chap. 13-15
Earliest time for Tallis and Tefillin: 4:22 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 5:24 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 9:10 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:33 p.m. NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 6:53 p.m. NYC E.D.T.
Sunset: 8:27 p.m. NYC E.D.T.
Pirkei Avos: 3
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