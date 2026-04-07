NYC Candle Lighting Time
April 10, 2026 – 23 Nissan 5786
7:11 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 8:14 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: Rabbenu Tam 8:43 NYC E.D.T.
Weekly Reading: Shemini
Weekly Haftara: Vayosef od David (Ashkenazim: II Samuel 6:1-7:17; Sephardim: II Samuel 6:1-19)
Daf Yomi: Menachos 89
Mishna Yomit: Tamid 6:2-3
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 174:1-3
Rambam Yomi: Hilchos Ta’aniyos chap. 2-4
Earliest time for Tallis and Tefillin: 5:33 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 6:24
Latest Kerias Shema: 9:41 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:30 p.m/ NYC E.D.T.
Plag Hamincha: 6:08 pm NYC E.D.T.
Sunset: 7:29
Pirkei Avos: 1
Sefiras HaOmer: 8