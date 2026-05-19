New York City
CANDLE LIGHTING TIME
May 22, 2026 – 6 Sivan 5786
7:54 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends: 9:02 p.m. NYC E.D.T.
Sabbath Ends Rabbenu Tam: 9:26 p.m. NYC E.D.T.
Weekly Reading: Shavuos Festival
Weekly Haftara: Shavuos Festival
Daf Yomi: Chulin 22
Mishna Yomit: Kelim 5:1-2
Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 198:1 – 199:2
Rambam Yomi: Hilchos Nedarim chap. 1-3
Earliest time for Tallis and Tefillin: 4:33 a.m. NYC E.D.T.
Sunrise: 5:33 a.m. NYC E.D.T.
Latest Kerias Shema: 9:12 a.m. NYC E.D.T.
Earliest Mincha: 1:29 p.m. NYC E.D.T.
Plag HaMincha: 6:40 p.m. NYC E.D.T.
Sunset: 8:12 p.m. NYC E.D.T.
